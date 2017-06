VIDEO: Stampedo ob Ronaldovem drugem golu, štiriletnik kritično

TORINO – Velika tragedija, v kateri je bilo po poročanju italijanskega portala Gazzeta dello Sport poškodovanih kar tisoč ljudi, se je zgodila med sinočnjim finalom lige prvakov, kjer sta se pomerila Real Madrid in Juventus, v Torinu.

Na trgu San Carlo, kjer so italijanski navijači spremljali svoje moštvo, naj bi sredi finala odjeknila eksplozija. Posledice so grozljive: tisoč poškodovanih, pet ljudi je v kritičnem stanju, med njimi tudi štiriletni deček.

Portal poroča, da naj bi, ko je Cristiano Ronaldo zabil svoj drugi gol in Realovega tretjega (proti enemu Juventusovemu), neki deček prižgal petardo in začel kričati: »Bomba, bomba, eksplodiralo bo.« V vsesplošni paniki so se ljudje razbežali.

Scary scenes in Turin. Unclear what's happened (via @calciomercatoit) pic.twitter.com/cK7QJbVEnr — 101 Great Goals (@101greatgoals) June 3, 2017

Hkrati naj bi začeli razbijati tudi gostilne v bližini, največja grozljivka pa je nastala ob stampedu. Ljudje so hodili drug po drugem, povsod je bila kri, tiste, ki so ležali na tleh, pa so po poročanju italijanskega medija še okradli.