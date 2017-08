VIDEO: Srhljivo: družina padla v deročo reko

BIHAR – Ob močnih poplavah v Indiji se je začel rušiti most. Veliko ljudi je z začudenjem spremljalo vedno manjši most, nekateri pa so ga celo prečkali ob samem rušenju.

Kot da bi izzivali usodo, se je za tri ljudi to končalo tragično.

Posnetek prikazuje njihov padec in zrušeni most.