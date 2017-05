VIDEO: Srhljivi posnetki s kraja koncerta v javnosti

MANCHESTER – Kmalu po eksploziji, v kateri je umrlo najmanj 19 ljudi, so predstavniki pevke Ariane Grande sporočili, da ni bila poškodovana. Na twittterju se je odzvala tudi sama in zapisala: »Strta sem. Zelo, zelo mi je žal. Nimam besed.«

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.