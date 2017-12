VIDEO: Srce parajoče: deklica je očeta objela zadnjič

Li Šijuan (30) iz kitajske province Hejlongzjang se je moral za vedno posloviti od svojih najdražjih – dveletne hčerke, žene in matere. Kmalu po ganljivem slovesu so ga namreč usmrtili z injekcijo, ker so v prometni nesreči, ki jo je zakrivil, umrle tri osebe.

Njegova dveletna hči, premlada, da bi se zavedala, kaj se v resnici dogaja, je očetu tako še zadnjič pomahala v slovo in se poslovila z besedami: »Adijo, očka!«