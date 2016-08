VIDEO: Srb v Trstu povzročil razdejanje: ob materialni škodi tudi več poškodovanih

TRST – Konec tedna so bili obiskovalci lokala v Trstu priče nenavadnemu prizoru: pijani moški, ki ga natakar ni hotel postreči, je s svojim kombijem povozil več miz in stolov pred lokalom, pri tem pa tudi lažje poškodoval več ljudi, poroča www.triesteprima.it.

Srbski državljan M. S. (39), ki že več let biva v Trstu, se je v petek ponoči nekaj pred 1. uro pojavil pred lokalom Twins na trgu Goldoni. Ker je bil vidno pijan, mu natakar ni postregel nove pijače, zato se je moški razjezil, a se je nato po posredovanju policije kmalu umiril in odšel. Le uro zatem pa se je odpravil k svojemu kombiju in z njim zapeljal na trg ter pri tem podrl veliko miz, stolov in senčnikov. Med divjo vožnjo je tudi lažje poškodoval natakarja in nekaj ljudi, ki so mu dejanje poskušali preprečiti.

Nato je zbežal, vendar se je kasneje sam predal policiji in dejanje priznal. To pa ni bil njegov prvi »podvig« te vrste: pred petimi leti je namreč uničil lokal, v katerem je na igralnem avtomatu izgubil 10.000 evrov.