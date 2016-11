VIDEO: Športne tragedije v zraku: spomin na mitske Busby Boys še živi

V letalski nesreči v Kolumbiji je danes od 81 potnikov umrlo 75 ljudi, med njimi tudi nogometaši Chapecoenseja. Še en žalosten dodatek na seznam letalskih nesreč, v katerih so bili žrtve športniki. Kako kruta je usoda, boste lahko ugotovili tudi po izjavi Caia Juniorja, trenerja Chapecoenseaja, po uvrstitvi v finale južnoameriškega pokala pet dni pred letalsko nesrečo: »Če umrem danes, bom odšel srečen. Mi smo brazilski Leicester.«

Eno najbolj znanih tovrstnih nesreč je pred skoraj 60 leti preživel sir Bobby Charlton, najbolj sveži pa so spomini na tragedijo ruskih hokejistov iz leta 2011.

7. september 2011 Šestintrideset članov hokejske ekipe Lokomotiv od sedemintridesetih je umrlo, potem ko je njihovo letalo, ki je bilo na poti v Minsk, v zraku zajel ogenj in je strmoglavilo v reko Volgo. Reševalci so rešili enega igralca, Aleksandra Galimova, ki je umrl nekaj dni kasneje zaradi hudih opeklin, ter enega od osmih članov posadke. Letalo Yak-42 je imelo dolgo zgodovino nesreč in tehničnih okvar.

27. april 1993 Celotna nogometna reprezentanca Zambije je umrla v vojaškem letalu, ki je strmoglavilo v morje na poti iz Mauritiusa v Senegal. Nesreča se je zgodila kmalu po vzletu iz Gabona, kjer se je letalo ustavilo, da je natočilo gorivo. Umrli so predsednik zveze, trije trenerji in 18 igralcev, ki so pred tem premagali selekcijo Mauritiusa s 3 : 0.

8. december 1987 Letalo Fokker 27 v lasti perujske mornarice je za čarterski let najel nogometni klub Alianza Lima. Deset kilometrov pred letališčem je letalo padlo v morje, pri tem pa je umrlo 54 ljudi. Preživel je le pilot letala. Ekipa Alianza je bila v tistem času vodilna v domačem prvenstvu.

16. oktober 1972 Urugvajsko vojaško letalo Fairchild F-227 je trčilo v goro v Andih. Na njem je bila ekipa ragbija Old Christians. Od 42 potnikov jih je nesrečo preživelo 16. Te so rešili več kot dva meseca kasneje, 21. decembra. Da so preživeli 72 dni v skrajnih razmerah, so jedli dele trupel soigralcev. Kalvarija preživelih je nazorno opisana v knjigi Alive izpod peresa Piersa Paula Reada, ki je izšla dve leti pozneje, dogodke pa so 1993 ovekovečili tudi na filmskem platnu.

15. februar 1970 V strmoglavljenju letala takoj po vzletu je umrla celotna ženska odbojkarska reprezentanca Portorika. Vračala se je z gostovanja v Dominikanski republiki. Nesreče ni preživel nihče, na letalu pa so bili 104 potniki.

29. januar 1966 Zaradi neuspelega pristanka v močnem vetru je letalo Lufthanse zadelo pristajalno stezo v Bremnu in v trenutku eksplodiralo. Na njem je bilo 42 potnikov, med njimi sedem članov italijanske olimpijske plavalne reprezentance.

15. februar 1961 Na letalu boeing 707, ki se je približevalo letališču v Bruslju, je bilo med 72 potniki 18 članov in članic ameriške reprezentance v umetnostnem drsanju. Letalo je pred pristankom naredilo nekaj krogov nad letališčem in čakalo na dovoljenje za pristanek. Ko ga je pilot dobil in začel postopek pristajanja, so komande letala zablokirale in vseh 72 potnikov je izgubilo življenje. Reprezentanca ZDA je bila na poti v Prago, kjer bi se moralo en teden kasneje začeti svetovno prvenstvo. Tekmovanje je bilo zaradi nesreče odpovedano.

16. julij 1960 Nogometna reprezentanca Danske je izgubila osem članov v nesreči na letališču v Köbenhavnu.

6. februar 1958 Osem igralcev Manchester Uniteda, trener in dva funkcionarja so izgubili življenje v nesreči na letališču v Münchnu. Letalo z nogometaši tedaj ene najboljših ekip v Evropi se je vračalo iz Beograda, kjer je bila na sporedu tekma evropskega pokala. Umrlo je 23 potnikov od 44. Nesreča je končala obdobje mitske zasedbe Busby Boys, kot so tedaj imenovali izbrance trenerja Matta Busbyja, ki je preživel ognjene zublje in kasneje oblikoval novo zasedbo Uniteda, ki je 1968 postala evropski prvak. Nesrečo je kot 20-letni fant preživel tudi Bobby Charlton, ki je nato postal eden najboljših angleških nogometašev vseh časov.

9. maj 1949 Letalo Fiat G-212, ki je prevažalo člane nogometnega kluba Torino, tedaj imenovanega Il Grande Torino, je zadelo obzidje bazilike Superga na obronkih Torina. Umrlo je 42 oseb, med njimi 18 članov ekipe, funkcionarji kluba, novinarji in člani posadke.