VIDEO: Sosed iz pekla: otroška zabava se je spremenila v grozljivko

TALLAHASSEE – Otroška zabava ob praznovanju rojstnega dne se je pri družini Romero spremenila v pravo nočno moro, razkrivajo ameriški mediji. Deborah, mati dveletne deklice, ki se je s prijatelji igrala na napihljivem gradu, je ob tem razkrinkala soseda, ki je s svojim ravnanjem povzročil zmedo in kaos, dva otroka pa sta bila zaradi njega poškodovana.

Kaj se je torej dogajalo? V nekem trenutku, ko so dve- in triletni malčki navdušeno skakali po napihljivem gradu, je sosed, ki ga mediji niso imenovali, napihljivo igralo izklopil iz elektrike. Njegovo početje so posnele nadzorne kamere, grad pa se je v trenutku začel podirati. Prestrašeni malčki so začeli vpiti in že po nekaj minut ostali ujeti v gradu, starši pa so jih hiteli reševat.

Mediji še poročajo, da sta se dva otroka lažje poškodovala.