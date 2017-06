VIDEO: Šokantno! Sredi ulice napadel nekdanjo ministrico

Reševalci so jo odpeljali v bolnišnico. Foto: vir: youtube

PARIZ – Nekdanja francoska ministrica za okolje in kandidatka republikancev na nedeljskem drugem krogu parlamentarnih volitev Nathalie Kosciusko-Morizet je sredi Pariza doživela napad. Medtem ko je prepričevala volivce, naj volijo zanjo, se ji je približal neki moški in jo začel žaliti. Iz rok ji je iztrgal letake, ji jih vrgel v glavo, nato pa jo je udaril, zaradi česar je padla in izgubila zavest.

Na pomoč so nesrečnici priskočili mimoidoči, reševalci pa so jo odpeljali v bolnišnico, poročajo tamkajšnji mediji. Moški srednjih let je s prizorišča pobegnil, pariško tožilstvo pa je že uvedlo preiskavo.