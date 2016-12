VIDEO: Šokantno! Lev v cirkusu raztrgal krotilca, otroci kričali

ALEKSANDRIJA – Spletni portal Liveleak je objavil šokanten posnetek, na katerem vidimo krotilca v cirkusu, ki ga je dobesedno raztrgal lev. Moški je umrl dva dni kasneje v bolnišnici, celotna tragedija pa se je dogajala pred očmi otrok.

Islam Shaheen (35) je kot trener v cirkusu delal več kot 10 let. Na nedavnem nastopu v Aleksandriji v Egiptu je izvedel točko, pri kateri se je osredotočil le na enega leva. Takrat pa ga je drugi presenetil, skočil na nanj in mu zasadil zobe v vrat. Sledila je vsesplošna panika. Otroci so pričeli vreščati in bežati iz cirkusa. Islamu so na pomoč takoj priskočili preostali krotilci, vendar, kot se je izkazalo kasneje, prepozno ...

Mohammed Mustafa, predstavnik omenjenega cirkusa, pravi, da je tragediji botrovala sezona parjenja levov.

Leva so umaknili iz predstave, »dokler ne bo opravljena veterinarska kontrola«.