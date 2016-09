VIDEO: ŠOK: Šampionka umrla med proslavljanjem medalje

POZNANJ – Ailish Sheehan, članica irskega četverca s krmarko, je na svetovnem študentskem prvenstvu v Poznanju osvojila bronasto medaljo. Očitno pa so dekleta preburno proslavljala to odličje, saj je Ailish nesrečno padla na glavo in si zlomila lobanjo. Pet dni je bila v komi, nato pa je umrla. »Bila je zgled mladim in starim. Vedno je bila nasmejana in nas je spravljala v dobro voljo,« je po tragični nesreči povedal direktor kluba Phil Gray, poroča Daily Mail.

To je posnetek ene od tekem, na kateri je sodelovala Ailish.