VIDEO: Šok na delovnem mestu

Zaposleni v termoelektrarni Nikole Tesle v Obrenovcu so doživeli pravi šok, ko so naleteli na kače, ki so ena prek druge lezle po prostorih v elektrarni. Očitno so našle vhod v stavbo, kjer so se grele ob ceveh.

Delavci so bili povsem v šoku, ko so naleteli na grozljivi prizor. Na pomoč so poklicali veterinarsko službo, ki je prišla in odstranila približno meter in pol dolge kače. Vest o kačah se začne na 22:11.