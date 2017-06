VIDEO: Šok: fantka (10) aretirali, ker je na ulici bral pesmi

MOSKVA – Nenavaden posnetek prihaja iz ruske prestolnice. Policisti so namreč zelo nasilno aretirali fantka (10) zgolj zato, ker je na ulici bral poezijo.

Policija trdi, da naj bi desetletnik, gre za Oskarja Mironova, pravzaprav beračil in da so ga zato na policijski postaji pridržali do jutra.

Dogodek je seveda šokiral Ruse. Medtem naj bi se policija staršem že opravičila, a so vseeno kaznovali dečkovega očeta zaradi neizpolnjevanja starševskih obveznosti.