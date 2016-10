VIDEO: To so posledice nesreče v Srbiji, umrla naj bi Slovenca (17 in 30)

DUBOKO – »Nesreča se je zgodila, ko je avtomobil slovenskih registrskih oznak zapeljal na levo stran ... Čelno trčenje je bilo neizbežno,« so za srbski Informer.rs dogajanje opisali očividci krvavega dogajanja. To so novinarji Informerja na kraju posneli po nesreči.

Kot smo že poročali , se je nesreča med Bariči in Umki zgodila v soboto okoli 17.30. Po poročanju portala Kurir.rs sta umrla slovenska državljana, stara 17 in 30 let.

V drugem vozilu beograjskih registrskih oznak je bila ena oseba hudo poškodovana.

Obe vozili sta popolnoma zmečkani pristali v jarku ob cesti. Čeprav je na kraj prispelo več gasilskih in reševalnih vozil, je bilo za slovenska državljana prepozno.