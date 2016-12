VIDEO: To so posledice hude prometne nesreče, umrlo pet ljudi

LA ROCHE-SUR-YON – Prometna nesreča, ki se je zgodila na avtocesti A87 na zahodu Francije na odseku med krajema La Roche-sur-Yon in Sables-d'Olonne je terjala pet življenj, več deset ljudi je poškodovanih.

V verižnem trčenju je bilo udeleženih okoli 50 vozil, poročajo tuji mediji.

