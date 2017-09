VIDEO: Snemali so, kako so ga ubili

LLORET DE MAR – Pred španskim nočnim klubom v priljubljenem letovišču Lloret de Mar na Costa Bravi se je trla množica, večina s prižganimi kamerami na mobilnikih. Sredi nje pa trije mladci, ki so se z vso silo, s pestmi in brcami, spravili nad 22-letnega Italijana Niccolo Ciattija. »Bili so kot živali!« je o napadalcih dejal žrtvin prijatelj, pretresen, da nihče iz večdesetglave množice očividcev Niccoli ni priskočil na pomoč. Le stoično so snemali brutalen napad, ki se je za nesrečneža končal usodno.



»Bili so kot živali. Nihče mu ni priskočil na pomoč.

Niccola, prodajalec sadja na firenški tržnici, je s prijatelji za par dni odšel na krajši poletni oddih. A namesto da bi se iz Španije vrnil s polnimi baterijami, je v Katalonijo zdaj odšla njegova družina, da bi v domovino prepeljala mladeničevo truplo.

Kaj je razburkalo strasti, policija še ne ve. Najverjetneje je vžigalno vrvico zanetilo preprosto drenjanje na plesišču. Med plesom naj bi Niccola drugega ponočnjaka malce odrinil in že so zapele pesti. Trije moški, stari menda 20, 24 in 26 let, so se v trenutku pognali na nesrečneža, po njem udrihali s pestmi in se ga, ko je obležal na tleh, lotili še z brcami. Tudi v glavo, po čemer je – tako je vsaj videti na posnetkih nadzornih kamer in tistih, ki so jih z mobilniki posneli očividci – italijanski turist nezavesten obležal. Pomagati mu niso mogli več niti reševalci, ki so v soboto okoli treh zjutraj pridrveli na prizorišče napada. Niccola je po nekaj urah v komi za poškodbami umrl.

Napadalci so s prizorišča zločina zbežali, a jih je policija zaradi opisov očividcev in posnetkov že hitro prijela na tamkajšnji mestni promenadi. Po podatkih španskih medijev naj bi šlo za Ruse, ki trenutno živijo v Franciji, kamor so se zatekli po politični azil.