VIDEO: Snemali so jo, ko je hčerki grozila z nožem in jo tepla z metlo

Presenečen sosed je posnel grozljiv trenutek, ko je mama kruto pretepala in grozila svoji hčerki, ker ta ni govorila kot vsi ostali otroci.

Na posnetku je jasno vidno, da je ženska otroka najprej kregala, nato jo je močno povlekla za lase in ji pred obraz pomolila nož. Ker to ni bilo dovolj je nato deklico, ki je ležala na tleh in najverjetneje jokala, pretepla še z metlo.

Dogodek, ki se je zgodil v tajskem mestu Samut Prakan, je opazil šokiran sosed, ki je nato kruto mamo prijavil policiji, poroča Daily Mirror.