VIDEO: Sneg povzročil kaos! Na avtocesti obtičalo 500 vozil

SOFIJA – V okolici mesta Burgas na jugu Bolgarijeso na silvestrovo evekuirali potnike iz okoli 500 vozil, ki so zaradi snežnega zameta in verižnega trčenja obtičali na avtocesti Trakija, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Med njimi matere z otroki in nosečnico, ki so jih prepeljali v bližnje kraje in jih med drugim namestili v otroške vrtce. Po poročanju bolgarske tiskovne agencije BTA številni niso želeli zapustiti svojih vozil. Obsežnemu zastoju na avtocesti sta botrovala snežni vihar in verižno trčenje, v katerem je bilo udeleženih 35 avtomobilov in en tovornjak.

Guverner regije Burgas Vulčo Čolakov je na območju razglasil izredne razmere, premier Bojko Borisov pa je sklical izredno zasedanje kriznega štaba, na katerem so sodelovali predstavniki ministrstev za notranje zadeve, obrambo in promet ter gasilcev.

Rosen Balinov reports this massive pileup on the A1 from Sofia to Burgas, Bulgaria today. Snowing and poor visibility seems to be the cause. pic.twitter.com/bDp7PIAvP8