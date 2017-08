VIDEO: Smrt kosila v priljubljeni ulici: Slišal se je le glasen zvok

BARCELONA – Kombi je danes popoldne v Barceloni, v predelu Rambla, zapeljal v množico ljudi. Policija je doslej uradno potrdila najmanj eno smrtno žrtev in 32 ranjenih, od tega 10 huje. Mediji so sicer poročali o 13 smrtnih žrtvah. Policija je tudi potrdila, da incident obravnava kot teroristični napad, napadalca, ki je na begu, še iščejo.

»V hudem trčenju dostavnega vozila v predelu Rambla v Barceloni veliko ranjenih,« je sporočila policija.

Španski časopis La Vanguardia, ki se sklicuje na uradne neimenovane vire, piše, da sta v napadu umrli dve osebi. Časnik El Pais, ki navaja policijo, pa piše, da je umrla najmanj ena oseba, 20 je ranjenih.

Območje je policija zaprla, na kraj pa je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pripeljalo več reševalnih in policijskih vozil.

El Pais je še poročal, da je voznik vozila zbežal. Poleg njega naj bi bil še en napadalec, oba osumljenca pa naj bi se zabarikadirala v bližnjem baru, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Veleposlaništvom v Madridu v stiku z oblastmi Veleposlaništvo Slovenije v Madridu je po navedbah slovenskega ministrstva za zunanje zadeve navezalo stik z lokalnimi oblastmi, da bi ugotovili, ali so med žrtvami napada tudi slovenski državljani.

Lokalne oblasti pozivajo ljudi, naj se izogibajo območja okoli trga Catalunya, na severnem koncu znamenite ulice, piše britanski BBC. Metro in železniške postaje so zaprte.

Eden od očividcev je za BBC dejal, da je slišal glasen zvok in da so ljudje začeli bežati ter iskati zatočišče v bližnjih lokalih in trgovinah.

Vozila so bila sicer uporabljena že v več terorističnih napadih v Evropi v zadnjih letih. Zadnji napad se je zgodil 3. junija v Londonu, ko je na Londonskem mostu najprej vozilo zapeljalo v pešce in jih pokosilo, nakar je zapeljalo do bližnjega Borough Marketa, kjer so iz njega izstopili trije moški z noži in začeli zabadati mimoidoče. Ubitih je bilo šest ljudi, 48 je bilo ranjenih.