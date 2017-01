VIDEO: Smrt gledalca na reliju v Monte Carlu ujela kamera

MONTE CARLO – Namesto zanimivega začetka svetovnega prvenstva v reliju se je Monte Carlo, prizorišče prve hitrostne preizkušnje, zavil v žalost.

S ceste je namreč zletel voznik hyundaia Hayden Paddon, pri tem pa nesrečno podrl gledalca, ki je stal v jarku na zunanji strani ovinka. Trčenje je bilo tako silovito, da je moški umrl.

Zgodilo se je na poledeneli cesti, kjer je voznika zaneslo, po trčenju pa je avtomobil obrnilo na streho. Medtem ko sta jo voznik in sovoznik odnesla srečno, je nesrečni gledalec umrl na poti v bolnišnico.

Iz Hyundaia so v javnost poslali izjavo, da dogodek obžalujejo, prav tako se je na twitterju oglasil Hayden, ki je z mislimi pri svojcih pokojnega.

I am incredibly saddened by today's accident and my thoughts are with the family and friends of the person involved...p1 https://t.co/Wu6Hw01LGJ