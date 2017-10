VIDEO: Skrivnostno streljanje na avtocesti, vozniki videli truplo

LONDON – Na avtocesti M5 je v pod točo nabojev obležal voznik avtomobila suzuki swift. Policija je razkrila le nekaj podrobnosti nenavadnega streljanja. Neimenovani moški naj bi umrl zaradi petih strelov, nadaljnjih pet pa je končalo v njegovem avtomobilu. Znano je, da so vozilo obkrožili neoznačeni avtomobili, medtem ko je voznik drvel proti Portisheadu v Somersetu.

Priče so povedale, da so poklicale policijo, potem ko so na avtocesti videli moškega, ki je mahal s pištolo. Z istim orožjem naj bi grozil tudi policistom, ki so ga nato ubili. Potem ko je obležal na tleh, so ga poskušali oživiti, a je zaradi ran umrl. Zgodba je v medijih dvignila veliko prahu, saj se je pojavil sum, da je šlo za pregon v povezavi s terorizmom. Vozniki, ki so bili priča obračuna, so povedali, da so videli okrvavljeno truplo, ki je z obrazom navzgor ležalo na tleh. Na tiskovni konferenci so zatrdili, da ni šlo za teroristični napad. Zdaj so se pojavile govorice, da je šlo za mafijski obračun.