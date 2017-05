VIDEO: Skrivnosti njenega umora so razkrite v Twin Peaksu

WASHINGTON – V letovišču Sand Lake v okolici New York je vročega 7. julija 1908 20-letna lepotica Hazel Irene Drew pešačila po samotni cesti mesteca Taborton, kjer se je srečala z dvojico moških. Prvi je bil Frank Smith, najstniški kmet, ki ji je večkrat rekel, da mu je všeč. Drugi je bil Rudolph Gundrum (35), trgovec z ogljem, ki je tisti dan vozil kočijo. Pozdravila ju je z zamahom svojega velikanskega slamnatega klobuka. To je bilo zadnjič, da je kdo Hazel videl živo. Njeno truplo je jezero Teal naplavilo štiri dni kasneje. Vzrok smrti je bila počena lobanja, nekdo ji je zadal usodni udarec. Vsi dokazi so kazali na umor, piše Washington Post.

Krivca za njen umor niso našli nikoli, in čeprav je smrt lepega dekleta še nekaj tednov polnila naslovnice medijev, bi bilo vse skupaj pozabljeno, če v bližini Tabortona svojih otroških let ne bi preživljal Mark Frost, bodoči scenarist in filmski producent. Njena zgodba je namreč služila Frostu za navdih, da je skupaj z Davidom Lynchom v 90. letih posnel kultno TV-serijo Twin Peaks, ki je leta 1991 prejela zlati globus za najboljšo dramsko TV-serijo. Lynch je leta 1992 posnel tudi film Twin Peaks: Ogenj hodi z menoj kot predzgodbo nadaljevanke.

Gre za zgodbo o tem, kako v plastični vreči na obrežje reke nedaleč od tipičnega ameriškega mesteca Twin Peaks naplavi truplo mladega in privlačnega dekleta, ki ga kmalu identificirajo kot Lauro Palmer. V preiskavo se vključi posebni, a ekscentrični agent Dale Cooper (igra ga Kyle MacLachlan), ki pride na prizorišče in ugotovi, da je umor podoben umoru nekega drugega dekleta leto poprej. Nato vstopimo v svet »čudovitega, a neznanega« ...

Twin Peaks je bila serija, ki je po mnenju mnogo kritikov spremenila televizijo, vendar pa je ob koncu druge sezone doživela gledalski polom, zato so jo umaknili s programa, usoda glavnega lika agenta Cooperja pa je obvisela v zraku. Kakor koli že, danes je premiera tretje sezone, na katero so oboževalci čakali kar 25 let in bo najbrž dala odgovore na mnoga vprašanja iz druge sezone.