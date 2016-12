VIDEO: Seks škandal brez primere: nad nogometaša s škarjami

LONDON – Britanke Brogan Gillard (26), Paige Cunningham (22) in Shannon Jones (20) so policiji priznale, da so zlorabile 20-letnega nogometaša.

Dekletom grozi zaporna kazen, saj so moškega omamile in zlorabile. Okoli njega so pomanjkljivo oblečene plesale, lotile pa so se ga tudi s škarjami, s katerimi so mu odrezale kos las. Na njem so rezale sadje in ga polagale na njegovo golo telo, poroča Jutarnji list.

Vse skupaj so posnele s kamero in posnetki so zdaj del dokaznega gradiva šokantnega dejanja.