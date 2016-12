VIDEO: S tovornjakom usmrtil deklico in njeno mamo

Nesreča nikoli ne počiva. O tem priča tragedija, v kateri sta ugasnili življenji 43-letne Zene Jackson in njene hčere Cidalie (6). Vse dogajanje pa je posnela kamera. Ne semaforiziranem križišču sta pri zeleni prečkali cesto, toda tovornjakar je spregledal rdečo luč in ju je povozil najprej s sprednjimi, potem pa še z zadnjimi kolesi, poroča Mirror.

Za volanom več ton težkega vozila je sedel poklicni voznik Neville Fletcher, ki ga je sodišče poslalo v zapor za 14 mesecev, voziti pa ne bo smel pet let in sedem mesecev. Dejanje je priznal, še vedno pa ne more verjeti, da je prevozil rdečo luč. Na sodišču so povedali, da je Fletcher po tragediji postal čisto drug človek. Z dejanjem in krivdo bo moral živeti do konca življenja.