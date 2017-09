VIDEO: S porschejem blokiral gasilce. Poglejte, kaj se je zgodilo

Vozilom policije, gasilcem in reševalcem, ki so na nujni vožnji, se je treba umakniti. Da vsem, še posebej v gneči, ne gre to najbolje od rok, vemo, a to, kar si je privoščil voznik prestižnega porscheja, bo gotovo razjezilo marsikoga.

Moški je namerno oviral gasilsko vozilo in v nekem trenutku celo ustavil sredi ceste. Zakaj, ni jasno.

Zaradi oviranja gasilcev je bil kaznovan s štiristo evri, za eno leto pa je dobil tudi prepoved vožnje.