VIDEO: Putinov BMW raztreščen, voznik umrl na kraju

MOSKVA – V prometni nesreči na moskovski aveniji Kutuzovski je umrl »najljubši voznik« ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki je vozil Putinovo uradno vozilo znamke BMW. Ruski predsednik, ki se je v minulih dneh udeležil vrha skupine G20 na Kitajskem, v času nesreče ni bil v vozilu, poročajo ruski mediji.

Putinov voznik je čelno trčil z vozilom znamke Mercedes, ki je nepričakovano zapeljal na nasprotno stran vozišča. Policisti vzrok nesreče, v kateri je bilo uradno vozilo popolnoma uničeno, še preiskujejo, poročanje ruskih medijev povzema britanski časnik Daily Mail.

Voznik s 40 leti delovnih izkušenj je umrl na kraju nesreče, medtem ko so voznika drugega vozila, ki je bil v kritičnem stanju prepeljali v bolnišnico, so sporočile zdravniške ekipe, ki so prispele na kraj nesreče. Kdaj natančno se je nesreča zgodila, sicer ni jasno.