VIDEO: Proslavljali gol, ograja popustila, 18 navijačev poškodovanih

AMIENS – Na današnji tekmi francoskega državnega prvenstva med Amiensom in Lillom se je ob slavljenju gostujočih navijačev ob doseženem zadetku zrušila ograja, po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pa se je ob tem poškodovalo 18 navijačev, trije huje. Tekmo so prekinili in odpovedali.

V 16. minuti je zadel Fode Ballo-Toure, njegov gol pa je povzročil veselje med navijači. Pod težo je popustila ograja, ki je navijače ločevala od igrišča. Več deset navijačev je padlo na igrišče. Zdravniške ekipe so hitro prišle na pomoč, kot poroča časnik L'Equipe, pa tekme danes ne bodo nadaljevali.