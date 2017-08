VIDEO: Prizori groze iz Barcelone: histerija, nekateri ležali v bazenih krvi

BARCELONA – Kombi je danes popoldne v Barceloni, v predelu Rambla, zapeljal v množico ljudi. Policija je doslej uradno potrdila najmanj eno smrtno žrtev in 32 ranjenih, od tega 10 huje. Mediji so sicer poročali o 13 smrtnih žrtvah. Policija je tudi potrdila, da incident obravnava kot teroristični napad, napadalca, ki je na begu, še iščejo.

Sodelavci policije pa so za španski časnik La Vanguardia potrdili, da se je oboroženi napadalec zabarikadiral v bar v bližini ulice. Policijski vir je za AFP sporočil, da iščejo dva storilca.

Očividci so sicer za državno televizijo poročali o enem napadalcu, ki naj bi bil star okoli 20 let. Beli kombi naj bi z okoli 80 kilometri na uro zapeljal v množico.

Ena izmed očividk je za Sky News povedala: »Bilo je zastrašujoče. Naenkrat je proti nam začela teči horda ljudi, vsi so bili histerični, kričali so … Najprej smo mislili, da so nekoga ubili s pištolo. Nenadoma pa je prišel še drugi val ljudi, moža sem izgubila med množico. Nisem imela pojma, kaj se dogaja, samo vedela sem, da se moram rešiti in pobegniti.«

»Nenadoma sem zaslišal hrup in kričanje ljudi. Zavladala je panika, ljudje so začeli vsepovprek teči,« pa je za Sky News dogajanje opisal Aamer Anwar, ki se je v Barceloni mudil na konferenci.