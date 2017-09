VIDEO: Prišel k pouku, ubil sošolca, tri pa poškodoval

SEATTLE – Srednješolec iz kraja Rockford v ameriški zvezni državi Washington je v sredo prišel k pouku s pištolo in puško ter ubil sošolca in ranil še tri, ki niso v smrtni nevarnosti. Napadalca je ustavil neimenovani šolski uslužbenec in ga pridržal do prihoda policije, ki ni objavila motiva niti imen strelca in žrtev.

Sošolci strelca so ameriškim medijem povedali, da je bil prijeten fant; malce sicer smešen in čudaški, vendar ni bil nasilen niti žrtev nasilja vrstnikov. Bil pa naj bi obseden s streljanji po ameriških šolah in je v začetku šolskega leta napisal, da bo storil nekaj neumnega, zaradi česar bo ubit ali zaprt. Sošolci so ga prijavili, ampak ni jasno, kaj je potem storila šola.

Šerif okrožja Spokane Ozzie Knezovich je novinarjem povedal, da je imel strelec pri sebi dva kosa orožja. Eden se je zataknil, potegnil je drugega, vmes je do njega prišel sošolec, ki je dobil strel v glavo in umrl, strelec pa se je sprehodil po hodniku in streljal. Nato ga je onemogočil šolski uslužbenec.