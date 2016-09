VIDEO: Prijeli fantoma v črnem beemveju, ki je teroriziral meščane

NOVI SAD – Prebivalce Novega Sada je prejšnji teden strašila nenavadna pojava. Voznik v črnem beemveju, ki so ga poimenovali novosadski fantom, je na ulicah izvajal akrobacije, ki so hudo ogrožale druge udeležence v prometu.

V kamero so ga ujeli dvakrat, zdaj pa so ga policisti tudi že prijeli: gre za 33-letnika, ki nikoli ni opravil vozniškega izpita, poroča www.b92.net. Moškemu so odredili do 30 dni pripora, 100.000 dinarjev kazni (približno 800 evrov) in prepoved vožnje vozil B-kategorije za obdobje enega leta.