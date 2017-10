VIDEO: Pretresljivo: zažgal šotor, v katerem je spal brezdomec

BIRMINGHAM – Policija je prijela 51-letnega Iana Gordona, ki je 21. junija zjutraj okoli 7h v središču mesta v bližini cerkve zažgal šotor, v katerem je spal brezdomec. Njegovo početje so posnele nadzorne kamere in na podlagi posnetkov ga je policija prepoznala.

Gordon je v nekaj sekundah podtaknil požar, ki se na srečo ni končal tragično. Brezdomec Matthew Dervan se je namreč rešil, je pa zato v požaru izgubil še tistih nekaj stvari, ki jih je imel. Gordon mu je po tem, ko je podtaknil požar, ukradel jakno in jo popihal.

Zaradi incidenta se je znašel na sodišču, kjer so ga obsodili na šest let in pol zapora, sodnik Patrick Thomas pa je ob tem dejal: »Zažgali ste šotor, v katerem je spal človek, ki se je na vašo in svojo srečo pravočasno zbudil ter ušel. Ne morem si niti predstavljati, zakaj ste to storili, je pa ta primer znak, da ste nevarni za okolico.«

Preiskovalci še vedno ne vedo, zakaj je Gordon to storil.