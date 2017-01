VIDEO: Preobrat grozljivega masakra: morilec sploh ni bil »božiček«

ISTANBUL – Nove informacije, ki so jih razkrili turški mediji kažejo na to, da je imel moški preoblečen v božička, ki naj bi moril na novoletno noč v klubu v Istanbulu, pomočnika. Posnetki kažejo osebo, ki se je oblečena v črno, pokrita s kapuco s taksijem pripeljala pred klub in začela s streljanjem še preden je vstopila. Policisti so že zaslišali domnevnega taksista in še naprej raziskujejo ter zbirajo dokaze. Grozljivka, ki se je dogaja v Istanbulu tako počasi dobiva epilog, poroča Telegraf.

Spomnimo, neznanec je včeraj v klubu postrelil 39 ljudi, vsaj 40 je bilo ranjenih.