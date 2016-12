VIDEO: Prek facebooka prenašali lastno smrt, umrli pred očmi prijateljev

HARRISBURG – Brooke Miranda Hughes (18) in njena prijateljica sta vozili počasi po levem pasu avtoceste v okrožju Tobyhanne. Brooke se je sredi vožnje odločila za vklop v živo na facebooku.

»Počakaj, a sva v živo?« je nekem v trenutku vprašala njena prijateljica in sovoznica Chaniya Morrison Toomey. A namesto odgovora so njuni spletni prijatelji ugledali le soj žarometov ter slišali zaviranje pnevmatik in močan pok. V njiju je namreč zapeljal velik tovornjak.

Dekleti nista imeli nobene možnosti, umrli sta na kraju nesreče. Prenos v živo je na facebooku trajal še celih sedem minut, dovolj, da se je slišal glas in videl obraz človeka, ki je tovornjak vozil, piše ABC News.

Po prvih podatkih policije naj bi dekleti vozili počasi, ker je bila na vozilu prazna pnevmatika, a so kasneje popravili zapis za javnost z besedami, da je nemogoče ugotoviti, v kakšnem stanju je bil avto pred nesrečo, saj je bil v njej popolnoma uničen.

Video je bil takoj umaknjen s facebooka.