VIDEO: Pred občinstvom si je zlomil vrat

CAPE TOWN – Šampion v bodibildingu iz Južne Afrike je umrl pred začetkom tekmovanja. Za mišičnjaka je bila usodna akrobacija, ki jo je poskušal izvesti, da bi navdušil občinstvo. Želel je narediti salto nazaj, a je pristal na glavi in si zlomil vrat. Na veliko grozo gledalcev je Sifiso Lungelo Thabete mrtev obležal. Funkcionarji so bliskovito pritekli, ko je nekdanji svetovni prvak v mladinski kategoriji nepremičen obležal na tleh. »Svetovna bodibilderska skupnost je šokirana in žalostna zaradi tragične smrti tekmovalca iz Umlazija v KwaZulu-Natalu,« so zapisali v reviji Muscle Evolution.

1 spodleteli skok ga je stal življenje

Nesrečnik je imel pred seboj bleščečo kariero, osvojil je že naslov svetovnega prvaka IFBB do 75 kilogramov. Sodniki so bili navdušeni nad neverjetno velikostjo njegovih mišic in nad zrelostjo, ki je presegala njegovo starost. Posnetek tragedije so objavili tudi na spletu; na videu se vidi, kako Sifiso dobro razpoložen priteče na tekmovalno površino, potem pa skoči in pade naravnost na glavo. Nato se mrtev zgrudi na bok. Medicinsko osebje mu ni moglo več pomagati. Posnetek so objavili na spletu kot opomin, da imajo lahko nepremišljene akrobacije najhujše posledice.