VIDEO: Pred gledalci poletel v smrt, rešitve ni bilo

MOSKVA – Na letalskem mitingu v Balšiki blizu Moskve je strmoglavilo starodobno letalo in zgorelo v eksploziji, umrla sta pilot in kopilot. Letalo, ki je bilo izdelano še v času Sovjetske zveze, je silovito treščilo na polje in v trenutku zagorelo, k sreči pa ni bil ranjen nihče od obiskovalcev.



Policija vzroke za nesrečo še preiskuje. Zaradi starosti letala je večina sprva pomislila, da je šlo za mehansko okvaro, vendar so strokovnjaki po ogledu posnetkov, ki so bliskovito pristali na spletu, opustili domneve, da je šlo za tehnično napako. Najverjetneje je nesrečo zakrivil pilot. Enomotorno letalo antonov an-2 so začeli izdelovati kmalu po drugi svetovni vojni. Uporabljali so ga predvsem za potniški promet in škropljenje poljščin.