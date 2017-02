VIDEO: Povozil mamo z otrokom in ju porinil več metrov v globino

KITAJSKA – Na posnetkih nadzorne kamere v Kitajskem mestu so odkrili prizor, ob katerim je mnogim zledenela kri v žilah. Voznik je med vzvratno vožnjo najprej povozil mamico z otrokom, pri tem pa ju je še potisnil čez ograjo več metrov v globino.

Vozilo je zatem prav tako padlo na beton, na srečo pa ne na mamo in otroka. Podatkov o tem, če sta ponesrečenca dogodek preživela, ni.

Shocking footage shows mother and child fall several feet off a ramp after being hit by a reversing car. https://t.co/vyj2gtBNbq pic.twitter.com/iw7s82ngWc