VIDEO: Potnik na letu smrti: Prihajamo, Kolumbija!

MEDELLIN – Branilec Alan Ruschel in vratar Danilo Padilha sta prav pred nesrečo na instagramu objavila video, v katerem napovedujeta, da bo ekipa kmalu pristala v Kolumbiji. Ruschel in Padilha naj bi bila dva od preživelih, ki so jih gasilci izvlekli iz razbitin strmoglavljenega letala.

Ponosna nogometaša sta z nasmehom izjavila: »V kratkem bomo pristali v Kolumbiji. Prihajamo, Kolumbija!« Za njima se na sedežih vidi tudi ostale potnike, kako mirno sedijo ali spijo v pričakovanju pristanka.

Odkrili pa so tudi posnetek trenutka, ko je letalo izginilo z radarjev in strmoglavilo ter s seboj v smrt vzelo kar 76 ljudi.