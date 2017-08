VIDEO: Posnetek usmrtitve enega od osumljencev v Španiji

CAMBRILS – Britanec, turist v Španiji, je v kraju Cambrils, kjer se je zgodil drugi napad , posnel spopad policistov z enim od osumljencev. S posnetka je videti, da je imel na majici nekaj pripeto, divjal pa je sem in tja. Policija ga je očitno večkrat ustrelila, saj se je v nekem trenutku enostavno sesedel. Potem je spet vstal, ob tem pa se menda smejal. Sledila je nova toča krogel, ki so ga pokončale.

Priča pravi, da je bilo videti, kot da bi bil na kakšni drogi.

VIDEO: Footage shows the moment one suspect is shot dead by police following attacks in Cambrils, Spain - @SkyNews pic.twitter.com/0dNrUyXq0j