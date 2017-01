VIDEO: Posnetek pred masakrom: v klubu tudi številne zvezde

ISTANBUL – Na dan prihajajo nove podrobnosti o grozljivem poboju v Istanbulu . Veselo rajanje se je v trenutku spremenilo v nočno moro, ko je moški, preoblečen v Božička, začel streljati. Zavladala je panika.

Na spletu so se pojavili posnetki zabave, ki je potekala pred streljanjem. Sicer je klub, kjer se je zgodila tragedija, eden izmed najbolj popularnih v Istanbulu. Obiskale so ga že svetovne zvezde, kot so Daniel Craig, Kylie Minogue, Naomi Watts in Jon Bon Jovi. Poleg zvezd pa so se v klubu zbirali tudi mladi iz premožnejših družin, poroča Jutarnji list.