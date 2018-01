VIDEO: Posnetek likvidacije misice prišel v javnost

CIUDAD GUATEMALA – Nadzorne kamere so posnele, kako je neznanec 19. januarja letos usmrtil nekdanjo miss Gvatemale Otilio Ramirez.

Motiv še ni znan, policija pa prosi morebitne očividce za pomoč pri preiskovanju tega brutalnega dejanja.

Do zdaj je javnost izvedela, da naj bi Ramirezova zjutraj okoli 7. ure pospremila svojo hčer do šole, potem je odšla proti domu. Kaj je sledilo, je razvidno s spodnejga posnetka: morilec potihoma priteče do ženske, ki brezskrbno hodi po pločniku, stegne roko in jo ustreli v glavo. Ženska nepremično obleži na pločniku.

Policija ugiba, da bi lahko bil morilec nekdo, ki jo je poznal, preiskava pa poteka tudi v smeri tega, da bi lahko šlo za zločin iz strasti. Osumljencev za zdaj še nimajo.