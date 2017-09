VIDEO: Posnetek, kot ga še niste videli: spopad navijačev, eden hudo poškodovan

DUGOPOLJE – V nedeljo se je pred cestninsko postajo Dugopolje na avtocesti vnel navijaški obračun. Spoprijeli so se navijači Torcide in Armade, in to tik pred tekmo, na kateri sta si na zelenici stali moštvi Hajduka in Rijeke, piše Jutarnji list.

Neki mimoidoči je vse posnel. Na videu je opaziti, kako ena oseba leži na tleh, okoli nje pa vpijejo in se pretepajo. Nato so na kraj prispeli policisti in pomirili strasti.

Policija je razkrila, da so bile v spopadu tri osebe lažje poškodovane, ena pa huje. Eden od udeležencev v pretepu naj bi razkril, da je moškega, ki je ležal na tleh, zbil avto in da ni bil žrtev pretepa.

Sicer pa je policija do nedelje zvečer zaradi kršenja zakona o javnem redu in miru privedla 108 oseb.