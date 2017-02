VIDEO: Posneli pošast: sedemletnika 62-krat udaril s pasom

27-letni Kordarell Williams je partner dečkove mame, ki so ga v kamero ujeli medtem, ko je fantka zverinsko pretepal. poroča Daily Mirror. 7-letnega naj bi kar 62-krat udaril s pasom, ker naj bi fantek ukradel polnilec za telefon.

Moškega so po objavi posnetka policisti izsledili in prijeli, na sodišču pa je svoje dejanje priznal, vendar trdi, da je fantka udaril le 16-krat. Otrok je med napadom utrpel poškodbe na obeh očesih, podplutbe na zadnjici, nogah, prsih in vratu.