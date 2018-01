VIDEO: Posneli, kako je gliser z vso hitrostjo trčil v njih

HERMISTON – Trije ameriški ribiči so za las ubežali tragediji. S posnetka, ki je nastal z GoPro kamero, je razvidno, kako se je ribiškemu čolnu z veliko hitrostjo bližal večji gliser. Ko je trojica uvidela, da ta nima namena ustaviti oziroma zaviti, je skočila iz čolna.

Je voznik gliserja telefoniral?

Eden od ribičev zdaj toži voznika gliserja. Posnetek namreč prikazuje, kako Shristopher McMahon, Roni Durham in Bryan Maess skočijo iz čolna in si s tem rešijo življenje. Maess in McMahon sta se pri tem lažje poškodovala, poroča Daily Mail.

Voznik gliserja Marlin Lee Larsen je v svoj zagovor povedal, da je trčil, ker iz sedečega položaja ni videl ribiškega čolna. Po drugi strani pa ribiči zatrjujejo, da so ga videli, kako je pred trkom govoril po telefonu.