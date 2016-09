VIDEO: Policisti so ga ustrelili, čeprav je le sledil njihovim navodilom

TULSA – Policisti so v petek v zvezni državi Oklahoma hladnokrvno ustrelili 40-letnega temnopoltega učitelja Terrenca Crutcherja, ki je le sledil njihovim navodilom. Bil je neoborožen in na posnetku se jasno vidi, da upošteva zahteve policistov. Ti so po uboju sicer dejali, da je Crutcher vozil ukradeno vozilo in da se ni zmenil za njihova opozorila.

Preiskava dogodka še poteka, so pa v zvezi s tragično smrtjo že organizirani številni protesti po ZDA, saj ne gre za osamljen primer.