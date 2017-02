VIDEO: Policisti naj bi ga zlorabili s pendrekom

Štirje francoski policisti so se znašli v središču preiskave zaradi suma, da so med opravljanjem dolžnosti spolno zlorabili 22-letnega mladeniča. Četverica je fanta ustavila v severozahodnem predmestju Pariza Aulnay-Sous-Bois in od njega zahtevala osebne dokumente, pri tem pa so, trdi domnevna žrtev, neutemeljeno uporabili silo. Nasilje se je sprevrglo v spolni napad, ko je eden od četverice fantu porinil v anus pendrek. Na posnetkih varnostne kamere se vidi, da je policist resnično usmeril pendrek proti moškemu, temu pa so padle hlače na tla. Priča, ki je bila v bližini, je dejala, da so po incidentu na pločniku ostale krvave sledi. O tem, da je bil mladenič v resnici poškodovan, priča tudi podatek, da je po napadu moral prestati nujno operacijo, zdravniki so mu predpisali 60 dni bolniške. Zdravnik, ki ga je pregledal, je potrdil, da je imel fant rane v analnem kanalu.



Francoska javnost, ki je del posnetkov varnostne kamere lahko videla na televizijskem kanalu Le Parisien, je zgrožena. Policisti obtožbe zanikajo, minister za notranje zadeve Bruno Le Roux pa je zagotovil, da bodo zelo resne obtožbe kmalu razjasnili. V nedeljo so bile obtožbe proti policistom spremenjene v »prostovoljno nasilje v oteževalnih okoliščinah«, čemur so sledili ogorčeni odzivi javnosti. Župan okrožja, v katerem se je pripetil incident, Bruno Beschizza je obsodil odločitev tožilstva. »Tožilstvo je razglasilo prekvalifikacijo obtožbe v prostovoljno nasilje v oteževalnih okoliščinah. Ne razumem te prekvalifikacije. Aulnayčani te prekvalifikacije ne moremo razumeti. Sprejemamo jo kot izkrivljanje resnice,« je zapisal na svojem profilu na facebooku.



Objava je požela na stotine komentarjev. Največ komentatorjev je bilo nad županovo objavo navdušenih, nekateri so ga mirili, naj počaka na rezultate preiskave, nekaj pa ga je tudi obtožilo, da si tako nabira volilne točke pri mladih. Afera je že sprožila nemire: iz predmestja, v katerem živi okoli 3000 ljudi, so poročali o zagorelem avtomobilu in uničevanju avtobusne postaje.



Francoska policija je pogosto obtožena pretirane uporabe sile v revnih okrožjih večinoma proti osumljencem afriških korenin.