VIDEO: Policist podrl mater s hčerko, ta pa je z glavo udarila ob pločnik

ŠANGHAJ – Na Kitajskem je policist vrgel po tleh žensko, ki je imela v rokah deklico, ta pa je z glavo udarila ob pločnik. Kot je sporočila policija, je ženska nepravilno parkirala in se sprla s policistom zaradi kazni, poroča Daily Mail.



Mati in hči sta v bolnišnici na zdravljenju, medtem ko so policista suspendirali.