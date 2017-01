VIDEO: Policija potrdila: v streljanju na letališču več mrtvih

FORT LAUDERDALE – Na letališču Fort Lauderdale na Floridi (drugo največje v južnem delu države), na oddelku, kjer se prevzema prtljaga, je strelec začel streljati na ljudi, smo poročali . V streljanju je umrlo pet ljudi, še osem pa je ranjenih.

To so zadnje novosti:

22.06 To naj bi bil strelec z letališča.

21.43 Strelec naj bi po pristanku odšel s pištolo na stranišče, vanjo vstavil nabojnik in se vrnil med ljudmi, kjer je zagrešil strahovito dejanje.

21.41 Strelec naj bi bil potnik s kanadskega letala. S seboj naj bi imel prijavljeno pištolo, poroča SkyNews.

21.35 Ravnokar poteka novinarska konferenca. Policija predstavlja do zdaj znana dejstva. Potrdili so, da so domnevnega storilca prijeli in da se ni upiral. Nekateri znani svetovni mediji so pred dvema urama poročali, da strelec ubit.

.@browardsheriff Scott Israel: Suspect was taken into custody w/o incident. pic.twitter.com/mSeluTPrcK — Broward Sheriff (@browardsheriff) January 6, 2017

21.23 Policija še vedno ni potrdila, da naj bi bil med ranjenimi tudi strelec. Uradna izjava še vedno ostaja samo ta, da je ena oseba pridržana. Potrditve o drugem streljanju zaenkrat ni.

21.16 Bodoči predsednik ZDA Donald Trump sporoča, da je v mislih in v molitvi z njimi.

Monitoring the terrible situation in Florida. Just spoke to Governor Scott. Thoughts and prayers for all. Stay safe! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2017

21.10 Reševalci so oskrbeli številne ranjene.



Foto: AP

21.06 Policija je bila obveščena, da naj bi prišlo do novega streljanja na letališču. Informacije preverjajo.

Active search: Unconfirmed reports of addt'l shots fired on airport property. — Broward Sheriff (@browardsheriff) January 6, 2017

21.01 Strelec naj bi bil Esteban Santiago, poročajo nekateri mediji. Našli naj bi ga tudi v evidencah vojske.

Airport shooter Esteban Santiago had a military ID, was born in New Jersey; Scene still active - https://t.co/78JSkSkutD pic.twitter.com/1Zco23Ntuw — Breaking911 (@Breaking911) January 6, 2017

20. 58 Nekateri mediji poročajo, da je med ustreljkenimi tudi oseba, ki je streljala. Ustrelil naj bi ga policisti, medtem ko je skušal zamenjati nabojnik. V javnosti se pojavlja tudi opis moškega, ki pred streljanjem menda ni rekel ničesar. Star naj bi bil okoli 20 let ali malo več, oblečeno je imel majico priljubljenega filma Star Wars.

20.27 Policija je potrdila, da je umrlo pet ljudi, še osem je ranjenih.

Update: 5 ppl dead; 8 injured were taken to an area hospital. — Broward Sheriff (@browardsheriff) January 6, 2017

Takoj, ko so se zaslišali streli, naj bi na letališču zavladala panika.

Confirming multiple people are dead, and a number of people were transported to a hospital from @FLLFlyer. Upper level of airport open. — Broward Sheriff (@browardsheriff) January 6, 2017