VIDEO: Pogrešano 22-letnico  ob smetnjaku našli mrtvo

Policija je minulo nedeljo podala uradno izjavo, ki je pretresla prebivalce britanskega Mansfielda. Pred nekim bungalovom so odkrili truplo pogrešane Melanie Wilson. Komaj 22-letno dekle je pred dvema tednoma očetu poslalo tekstovno sporočilo – »rada te imam« –, nekaj minut zatem pa se je za njo izgubila vsakršna sled. Melanie je delala kot prostovoljka za lokalno dobrodelno organizacijo, nazadnje je bila videna na območju Mansfielda 19. oktobra nekaj pred pol dvanajsto ponoči.



Minuli teden je policija iz Nottinghamshira med domačini začela deliti letake in jih pozivati, naj pregledajo svoje vrtove, okolice stanovanjskih blokov, svoje hleve in druge kraje, ki niso javno dostopni. Policisti potapljači so temeljito raziskovali vodno zajetje King's Mill in ribnik v parku Sutton Lawn v Sutton-in-Ashfieldu. Njeno truplo so odkrili prav v tem kraju v ulici Stoney Street, potem ko so si morebitni kupci prišli ogledat nepremičnino. Policija zdaj zbira forenzične dokaze in poskuša ugotoviti, ali je bil še kdo povezan z njeno smrtjo.



Na začetku minulega tedna je njen zlomljeni oče David Wilson javno pozval, naj mu pomagajo najti hčer, in izrazil željo, da bi se varno vrnila domov. Razkril je, da mu je poslala sporočilo le 20 minut pred tem, ko se je za njo izgubila sled. »Prepričan sem, da je pekel nekaj podobnega temu, kar trenutno prestajamo njena družina in prijatelji. Naša srca so zlomljena. Kamor koli se ozremo, nas nekaj spominja nanjo. Nazadnje sem jo videl v ponedeljek, ko me je obiskala na domu. Imela sva vsakdanji klepet, v slovo sva se objela in je šla. Bila je povsem normalna.«



Policija je območje bungalova zaprla za javnost. Soseda Gemma Flint je dodala: »Govorila sem z žensko, ki si je prišla ogledat prazni bungalov – upala je, da ga bo lahko kupila. Odprla je vrata ograje in se sprehodila okoli bungalova. Tam je zagledala dekle, ki je sedelo ob košu za smeti. Oblečena je bila v črno – mislili so, da je pretepena – bilo je grozno.« Do takrat je Melanie iskalo več kot 250 ljudi. »Kar slabo mi postane, če pomislim, kaj se je tukaj dogajalo. Tistega dne sem celo nameravala do sosedovega bungalova in nastavit smetiščno kanto za odvoz, pa potem tega nisem naredila,« je pretresena 34-letna Gemma. »Najprej sem videla, da so prišla vozila s sirenami. Prepričana sem bila, da se je nekaj zgodilo s staro gospo, ki živi na naslednji številki. Potem je prišla policija. Ubogo dekle, globoko sočustvujem z njeno družino.«