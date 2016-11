VIDEO: Področje Rima zadel tornado, poročajo o mrtvih, Kolosej pod vodo

RIM - Italijo je včeraj ponovno udarila narava. Obomočje Rima, je zadelo močno vetrovje z nevihto in tornadom, ki je rušil drevesa, ta so padala na zgradbe in avtomobile in jemala življenja. Poročajo o več poškodovanih, prebivalce pa so morali evkuirati.

O dogajanju pričajo tudi neverjetni posnetki, objavljeni na družabnih omrežjih.

En moški naj bi v mestu Ladispoli, od Rima oddaljenem 30 kilometrov, umrl, ko se je odlomil del stavbe in padel nanj.

Na skrajnem severu mesta Rim pa je, ko je na njegov avto padlo drevo, umrl upokojeni vojak.

Posnetki razkrivajo, s kakšno močjo je mesto prečkala narava.

Od nevihte je pod vodo tudi znameniti Kolosej.