VIDEO: Po napadu v Berlinu: so med poškodovanimi tudi Slovenci?

LJUBLJANA – Za zdaj ni nobenih informacij, da bi bili v današnjem napadu v Berlinu, ko je tovornjak zapeljal v množico in ubil najmanj devet ljudi, med poškodovanimi slovenski državljani. Zunanje ministrstvo pozorno spremlja razmere, je za Pop TV povedal vodja konzularne službe Andrej Šter.

Ministrstvo je na twitterju objavilo dežurno telefonsko številko na slovenskem veleposlaništvu, kamor se lahko za pomoč obrnejo Slovenci v Berlinu. Številka je 004915228155151.

Na napad se je že odzval tudi slovenski premier Miro Cerar, ki je na twitterju zapisal, »da je zgrožen nad napadom, njegove misli pa so sorodniki oz. prijatelji žrtev in z nemškim narodom«.

I am horrified by the suspected attack in #Berlin. My thoughts are with the families of the victims and the German people. #Breitscheidplatz