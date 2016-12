VIDEO: Po mojstrskem zadetku se je zgrudil in umrl

Pred kratkim se je na nogometnem igrišču v Tanzaniji zgodila tragedija. Na srečanju med dvema ekipama v kategoriji do 20 let starosti je na zelenici umrl talentirani 19-letnik.

Napadalec po imenu Ismail Mrisho Khalfan je dosegel spektakularen zadetek za vodstvo in ga proslavil v zanimivem slogu, kmalu nato pa se je zgrudil.

Soigralci, trenerji in reševalci so mu prihiteli na pomoč, a ga niso mogli rešiti. V bolnišnici so lahko potrdili le še njegovo smrt, ki jo je povzročil srčni infarkt.